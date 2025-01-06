Спокойная жизнь россиян на пенсии под угрозой: что принесет указ Голиковой с 1 января

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Комментарии
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С
Старый
Ну и в чем проблема, указ о чем???
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13 час.
АС
Александр Смелов
Власть! Ну не смешите вы свой народ этими подачками к тому, что вы называете пенсией! Ну не можете или не хотите - ну так делайте это потише, без фанфар. Народ то теперь уже пограмотнее стал и инфляцию своим кошельком чует на фоне комнат, забитых деньгами, и прочего дерьма власть придержащих...
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13 час.

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