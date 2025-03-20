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Калужские новости

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Найденные в Калуге медвежата отправляются в Тверскую область

В центре помощи в Тверской области ждут калужских медвежат-сирот, которых нашли под Козельском. Вероника Матюшина, руководитель центра реабилитации «Феникс», рассказала, что малыши уже хорошо кушают, а это значит, что у них есть все шансы на выживание.

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