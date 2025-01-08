вл

валерий лисицын

Байден давно выжился из ума , свою старуху уже с дверями путает а его всё толкают к микрофону. " Ты уж скажи сэр хоть что нибудь а мы растолкуем народу то". Чем дальше тем смешнее. Хреново то , что он под занавес устроит чего нибудь на прощание. Ему всё равно.