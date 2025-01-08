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Байден сильно недооценил Россию – Карасев

Байден сильно недооценил Россию – Карасев

В 2022 году руководство США сильно недооценило возможности России, когда задумало сорвать Стамбульские соглашения и развязать войну.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Байден давно  выжился из ума , свою старуху уже с дверями путает а его всё толкают к микрофону. &quot; Ты уж скажи сэр хоть что нибудь а мы растолкуем народу то&quot;. Чем дальше тем смешнее. Хреново то , что он под занавес устроит чего нибудь на прощание. Ему всё равно.
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