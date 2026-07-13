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Бабаков о допуске с флагом: «Это результат длительной неустанной работы Федерации настольного тенниса России»

Президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков высказался о полноценном допуске российских спортсменов.

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