Прокуратура проведет проверку по факту драки между школьниками в Белевском районе

В Белевском районе прокуратура проверит ход работы и результаты проверки МО МВД "Белевский" по факту драки между 16-летним подростком и 18-летним подростком, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тульской области в официальном телеграм-канале.
В Белевском районе прокуратура проверит ход работы и результаты проверки МО МВД "Белевский" по факту драки между 16-летним подростком и 18-летним подростком, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тульской области в официальном телеграм-канале.
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