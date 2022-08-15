Аргументы недели

98 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Kharchenko
    В статье, на сайте Сороса-блумберга, для отвода глаз, поднимается острый вопрос. Острее нет на белом Свете. Почему "т...Бывший американск...
  • Анфиса Иванова
    Ты, дура-дурищей...все в кучу смешала!!!  у тебя даже разумное поливается ядом... бестолковщины !Эстония и Финлянд...
  • Анфиса Иванова
    Не надо ля-ля-ля...Если было просто мы бы уже сделали... Нам мировая ВОЙНА не нужна!Эстония и Финлянд...

Делегация Генштаба ВС Ирана прибыла в столицу России для участия в Московской конференции по безопасности

Делегация Генштаба ВС Ирана прибыла в столицу России для участия в Московской конференции по безопасности

Иранское посольство в Российской Федерации сообщило в понедельник, что делегация Генштаба Вооруженных сил Ирана прибыла в Москву, чтобы принять участие в международной конференции по безопасности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх