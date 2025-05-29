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Врач Суворова предупредила, что некоторые препараты от аллергии опасны для водителей

Врач Суворова предупредила, что некоторые препараты от аллергии опасны для водителей

Антигистаминные препараты первого поколения могут вызывать сильную сонливость. О возможной опасности при приеме некоторых лекарств от аллергии предупредила врач Валентина Суворова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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