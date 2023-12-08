Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Донецк и Горловка десять раз за сутки подверглись обстрелам боевиков

Донецк и Горловка десять раз за сутки подверглись обстрелам боевиков

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР десять раз за последние сутки. Об этом говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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