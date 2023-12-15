Вместо «фортецi» Зеленского — «линия» Залужного: Как ВСУ будут оборонять Красный Лиман

На левобережье Жеребца русские дроноводы уничтожают гарнизоны опорников целиком Александр Ситников Фото: Zuma/TASS В заявлении начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука говорится, что «на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.
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