Медицинский исследователь Фаррар обвинил журнал The Lancet в сокрытии данных о COVID-19 в начале пандемии

В СМИ сообщили, что британский медицинский журнал The Lancet с начала пандемии COVID-19 имел эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждавшим передачу патогена от человека к человеку, но скрывал их.
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