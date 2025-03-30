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Крушение самолета в Миннесоте: пилот и пассажиры погибли, дом уцелел

Крушение самолета в Миннесоте: пилот и пассажиры погибли, дом уцелел

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