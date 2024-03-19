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В Приморье завершено следствие в отношении группы незаконных финансистов

В Приморье завершено следствие в отношении группы незаконных финансистов

Следственное управление СКР по Приморью сегодня сообщило о предъявлении в окончательной редакции обвинения бизнесмену Антону Семикину, а также четверым предполагаемым участникам организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконными финансовыми операциями.

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