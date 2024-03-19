В Приморье завершено следствие в отношении группы незаконных финансистов

Следственное управление СКР по Приморью сегодня сообщило о предъявлении в окончательной редакции обвинения бизнесмену Антону Семикину, а также четверым предполагаемым участникам организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконными финансовыми операциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии