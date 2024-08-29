"Выехали в Париж". "Смешарики" выпустили ролик в поддержку Дурова

В видео Крош, Нюша, Копатыч и Лосяш проникли в европейские застенки с благородной миссией Создатели анимационного шоу "Смешарики" выпустили небольшой ролик под названием "Смешарики выехали в Париж спасать друзей".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии