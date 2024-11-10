В Токио заинтересованы не в окончании СВО, а в эскалации военных действий После вручения Президенту Российской Федерации Владимиру Путину верительной грамоты теперь уже официально чрезвычайный и полномочный посол японского государства в России Акира Муто сделал заявление о том, что после окончания специальной военной операции на территории бывшей УССР будут возобновлены японо-российские переговоры о заключении между двумя государствами «мирного договора».
Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?
Комментарии
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Eduard
Напомните Послу Японии,что началось всё в 2014 году и даже раньше во время незаконного перехода власти переворота.Это было началу Гражданской войны,когда одна частьУкраины напала на Вомточную чамть страны.Тогда никакого конфликта не было.Я заметил,что вот это специально умалчивается начало!
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21 час.
Eduard
Еслибы Янукович остался Президентом России не пришлось Крыский свой полуостров возвращать.Про другие преступления хунты Украины тоже уж молчим и про них в Японии ихзнают,там хоть 5 минут про них рассказывали!
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21 час.
Eduard
Одно и тоже,все лезут в чужие дела.Когда США и их подельники рушили Сирию например такого шоу не было,всем на Сирию и её граждан было наплевать,как и на Югославию!
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21 час.
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