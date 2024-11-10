Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Среди них разве есть психически здоровые?Феминистки против...
  • Сергей Трофимов
    финимистки это невостребованные проститутки и идиотки от которых отворачиваются мужчины в общем это мусор от которого...Феминистки против...
  • валерий тишков
    Вот и действуйте в "рамках" заселяйте больше.МОМ тоже подписан.Вопрос суверените...

Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?

Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?

В Токио заинтересованы не в окончании СВО, а в эскалации военных действий После вручения Президенту Российской Федерации Владимиру Путину верительной грамоты теперь уже официально чрезвычайный и полномочный посол японского государства в России Акира Муто сделал заявление о том, что после окончания специальной военной операции на территории бывшей УССР будут возобновлены японо-российские переговоры о заключении между двумя государствами «мирного договора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Напомните Послу Японии,что началось всё в 2014 году и даже раньше во время незаконного перехода власти переворота.Это было началу Гражданской войны,когда одна частьУкраины напала на Вомточную чамть страны.Тогда никакого конфликта не было.Я заметил,что вот это специально умалчивается начало!
Ответить
21 час.
Eduard
Еслибы Янукович остался Президентом России не пришлось Крыский свой полуостров возвращать.Про другие преступления хунты Украины тоже уж молчим и про них в Японии ихзнают,там хоть 5 минут про них рассказывали!
Ответить
21 час.
Eduard
Одно и тоже,все лезут в чужие дела.Когда США и их подельники рушили Сирию например такого шоу не было,всем на Сирию и её граждан было наплевать,как и на Югославию!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх