Женщина выгнала сестру мужа, которая перевозила свои вещи в их гостевую спальню

Некоторые из наших родственников обладают суперспособностью доставлять неудобства. Они легко начинают разговор на спорную тему, делятся непрошеными советами или, как невестка героини сегодняшней истории, приходят в гости без предупреждения.
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