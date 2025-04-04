Еще Кривой Рог и Гераньки.

Еще Кривой Рог и ГеранькиПодписаться на канал Вашу мать, кто бы так ХОТЬ ПРО ОДНОГО ТЕХНИКА с Аэродрома, который за 60к в месяц вешает бомбы и ракеты 24/7 написал?Хоть бы про погибших техников на аэродромах Бердянска, Луганска, Крыма такой флешмоб наебашили по всем сраным пабликам.