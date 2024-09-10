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В Арсеньевском районе сняли карантин по бешенству животных

В Арсеньевском районе сняли карантин по бешенству животных

В Тульской области сняли карантин по бешенству животных в Арсеньевском районе. Соответствующее постановление подписано врио губернатора Дмитрием Миляевым и опубликовано в сборнике региональных правовых актов.

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