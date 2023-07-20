«Жена часто просит денег на косметику. Многие женщины думают, что хороший муж должен обеспечивать жену, что бы она всегда хорошо выглядела.
Как экономить на жене, чтобы она этого не заметила
Комментарии
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Александр Стародубцев
Жена должна быть красивой и умной, чтобы ей гордиться, экономя на жене, экономишь на себе и своих детях,
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10 час.
карюкалов вячеслав
Как бы там не было,но между доской и бревном большая разница.И определяется она технологическим развитием.
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7 час.
Александр Стародубцев
так сам же выбираешь, на кого пенять то????
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3 час.
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