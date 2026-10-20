© Алена Бжахова/ТАССРЖД и оператор всероссийских государственных лотерей ООО «Спортлото» (входит в периметр бренда крупнейшего по выручке распространителя гослотерей «Столото») заключили соглашение о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве по распространению лотерей в поддержку внутреннего и въездного туризма в рамках развития национального туристского маршрута «Золотое кольцо».