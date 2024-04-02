В России доля продаж китайских автобрендов в 2023 году превысила 50%

Доля продаж китайских автобрендов в 2023 году в России превысила 50%. Жители крупнейших мегаполисов всё активнее пересаживаются на китайские электромобили и гибриды, говорится в совместном исследовании OKS Labs (by Okkam) и РОМИР, с результатами которого ознакомились «Известия» 3 апреля.