Один из самых старых трактиров в мире и уж точно - самый известный - был основан в 1589 году! А пивные кружки завсегдатаев передаются из поколения в поколение и хранятся под замками! К счастью, большинство из них уцелело во время бомбардировок Мюнхена во Второй Мировой войне.
Самая знаменитая пивнушка в мире. Там пили пиво Ленин, Гитлер и Моцарт
Комментарии
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ДД
Дивок Дивоков
Ресторан действительно великолепен. Были в нем лет 15 назад. И пиво отменное, притом разных видов и вмещения, как в кружке.так и в желудках. Но запомнилось, как пьют немцы - мизерными глотками. С нами за столом сидела компания пожилых немцев. Мы со сватом выпили по два больших бокала, а немцы - еле еле понадпивали 0,5 л кружки. А просидели где то более часа.
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10 час.
Лаврентий Палыч Берия
И что вы там делали? Ждали связного от Штирлица? Или выступление Ленина на пивной бочке?
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8 час.
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