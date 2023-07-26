Самая знаменитая пивнушка в мире. Там пили пиво Ленин, Гитлер и Моцарт

ДД

Дивок Дивоков

Ресторан действительно великолепен. Были в нем лет 15 назад. И пиво отменное, притом разных видов и вмещения, как в кружке.так и в желудках. Но запомнилось, как пьют немцы - мизерными глотками. С нами за столом сидела компания пожилых немцев. Мы со сватом выпили по два больших бокала, а немцы - еле еле понадпивали 0,5 л кружки. А просидели где то более часа.