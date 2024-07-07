Япония и Камбоджа помогут разминировать Украину

Япония презентует машину для разминирования и научит ею пользоваться. Япония будет сотрудничать с Камбоджей в целях разминирования Украины и других стран, охваченных войной, заявила министр иностранных дел Йоко Камикава во время визита в Пномпень в субботу.
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