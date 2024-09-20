США пообещали ужесточить санкции против российской нефти

Соединенные Штаты намерены еще сильнее ужесточить режим санкций против России, в том числе касательно объема поставок нефти на мировой рынок и ее перевозку, заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Далип Сингх.
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