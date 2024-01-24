Лысенко против генетики - а так уж он был не прав?

Vladimir Soukhatchev

Согласен. Конунг Ингвар не очень глубокий "пИсатель", но явно начинающий графоман, который даже воззрений Лысенко не знает, но уже выдает свой вердикт о генетике и том времени! Мелко. Неубедительно. Никчемно.