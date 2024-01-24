Конунг Ингвар Помните дремучего "народного академика" Лысенко? А академика Ремесло? Сермяжных "ученых от сохи", которых Сталин всячески опекал и кованым сапогом раздавил их светлых, несущих настоящую науку, оппонентов, в частности Вавилова.
Лысенко против генетики - а так уж он был не прав?
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Согласен. Конунг Ингвар не очень глубокий "пИсатель", но явно начинающий графоман, который даже воззрений Лысенко не знает, но уже выдает свой вердикт о генетике и том времени! Мелко. Неубедительно. Никчемно.
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4 час.
Ингерман Ланская
щенок, сам то чё жрёшь? с савейских свалок камуноидное дерьмо откапываешь?
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Молодец, изучил вопрос, подтянулся, а то какую то пургу мел про Ивана Грозного.
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58 мин.
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