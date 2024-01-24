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Лысенко против генетики - а так уж он был не прав?

Лысенко против генетики - а так уж он был не прав?

Конунг Ингвар Помните дремучего "народного академика" Лысенко? А академика Ремесло? Сермяжных "ученых от сохи", которых Сталин всячески опекал и кованым сапогом раздавил их светлых, несущих настоящую науку, оппонентов, в частности Вавилова.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Согласен. Конунг Ингвар не очень глубокий &quot;пИсатель&quot;, но явно начинающий графоман, который даже воззрений Лысенко не знает, но уже выдает свой вердикт о генетике и том времени! Мелко. Неубедительно. Никчемно.
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щенок, сам то чё жрёшь? с савейских свалок камуноидное дерьмо откапываешь?
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