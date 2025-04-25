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Times: Трамп готов выйти из мирных переговоров уже на следующей неделе

Times: Трамп готов выйти из мирных переговоров уже на следующей неделе

REUTERS/Nathan Howard Американский лидер Дональд Трамп готов выйти из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине на следующей неделе, если Киев откажется подписать соглашение, сообщает издание The Times.

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