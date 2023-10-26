Колокольцев дал указание прекратить мигрантский беспредел, или Рейды были неслучайны

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Влад

Вследствие миграционной политики властей сейчас сложилась реальная угроза существованию русской нации. Не от НАТО, не от США, ни от прочих стран - врагов России. А от своих же политиков, занимающих высокие посты и немало собствовавших созданию сложившейся ситуации. Из которых прежде всего следует назвать Хуснуллина. Еще совсем недавно Хуснуллин требовал ввезти в Россию еще 5 миллионов мигрантов, мотивируя это недостатком рабочих рук. Это при нашей то безработице! Причем сам Хуснуллин, судя по фамилии, - соплеменник этих мигрантов, и видимо, глубоко ему наплевать на самоидентичность русской нации, об угрозе существованию которой недавно заявила РПЦ. За что была подвергнута жесткой критике со стороны Правительства Москвы (чего не могло быть без участия Собянина)