Ну что, друзья, похоже мы всё-таки докричались до власти, и за мигрантов теперь возьмутся всерьёз. Хотя, возможно, до неё, наконец, докричались те малолетние таджики, которые выложили видео с оскорблениями самарского губернатора и угрозами сексуального насилия в отношении него, но, так или иначе "вагончик тронулся, перрон останулся" :)) Это камешек в огород тех, кто ещё два года назад ругал меня за то, что я поднимаю эту проблему и убеждал, что мигранты очень тихие и очень вежливые.
Колокольцев дал указание прекратить мигрантский беспредел, или Рейды были неслучайны
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Нужно срочно ротировать офицерский состав полиции, командировками в другие районы, области, республики. По другому поднять дух патриотизма за Родину не получится. За многие годы многое покрылось плесенью, которую соскоблить можно только с кровью (увольнением).
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2 д.
В
Влад
Вследствие миграционной политики властей сейчас сложилась реальная угроза существованию русской нации. Не от НАТО, не от США, ни от прочих стран - врагов России. А от своих же политиков, занимающих высокие посты и немало собствовавших созданию сложившейся ситуации. Из которых прежде всего следует назвать Хуснуллина. Еще совсем недавно Хуснуллин требовал ввезти в Россию еще 5 миллионов мигрантов, мотивируя это недостатком рабочих рук. Это при нашей то безработице! Причем сам Хуснуллин, судя по фамилии, - соплеменник этих мигрантов, и видимо, глубоко ему наплевать на самоидентичность русской нации, об угрозе существованию которой недавно заявила РПЦ. За что была подвергнута жесткой критике со стороны Правительства Москвы (чего не могло быть без участия Собянина)
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1 д.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
надо вообще запретить всем чурбанам с семьями переезжать в Россию а так же проверить всех у кого есть паспорта на честность его приобретения ? потом с семьей в родные кишлаки
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1 д.
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