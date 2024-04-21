Ребята! Родные! Держитесь! Мы – с вами! И пусть вас Всевышний и ангел хранит! Фашизм не пройдёт! И Победа за нами!🇷🇺.
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Ребята! Родные! Держитесь! Мы – с вами! И пусть вас Всевышний и ангел хранит! Фашизм не пройдёт! И Победа за нами!🇷🇺.