«Придётся купить ещё раз»: вдохновлённый Hollow Knight и Sekiro экшен-платформер Nine Sol...

«Придётся купить ещё раз»: вдохновлённый Hollow Knight и Sekiro экшен-платформер Nine Sols доберётся до консолей и Game Pass в ноябреРазработчики из тайваньской студии Red Candle Games раскрыли дату релиза консольных версий двухмерного экшен-платформера с восточным колоритом Nine Sols, выпущенного на ПК в мае.