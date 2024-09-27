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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Придётся купить ещё раз»: вдохновлённый Hollow Knight и Sekiro экшен-платформер Nine Sol...

«Придётся купить ещё раз»: вдохновлённый Hollow Knight и Sekiro экшен-платформер Nine Sol...

«Придётся купить ещё раз»: вдохновлённый Hollow Knight и Sekiro экшен-платформер Nine Sols доберётся до консолей и Game Pass в ноябреРазработчики из тайваньской студии Red Candle Games раскрыли дату релиза консольных версий двухмерного экшен-платформера с восточным колоритом Nine Sols, выпущенного на ПК в мае.

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