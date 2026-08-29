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Царьград

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WP: Тысячи протестующих осудили политику Дональда Трампа

WP: Тысячи протестующих осудили политику Дональда Трампа

В столице США тысячи протестующих выразили недовольство политикой администрации Трампа, держа плакаты против Илона Маска и Департамента эффективности правительства.

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