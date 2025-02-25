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Первый пошел: Южная Корея отменяет санкции на поставку в Россию медицинского оборудования

Первый пошел: Южная Корея отменяет санкции на поставку в Россию медицинского оборудования

Пока Евросоюз с маниакальной настойчивостью вводит все новые пакеты санкций в отношении России, более прагматичные корейцы решили воспользоваться началом российско-американского диалога и сняли первые санкционные ограничения на торговлю с РФ.

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Комментарии
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Алексей Тан
А чем ЭТО отличается от приборов их&quot;народной кухни&quot;?... специальные поликлиники создавать?... как Корейские рестораны или их &quot;забегаловки&quot;?... или решили на неликвиде... подзаработать??... так соплеменники рядом!!... с Севера,
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