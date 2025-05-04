Юристы рассказали, когда установка теплицы на даче карается штрафом

С 2025 года для владельцев дач вступают в силу новые требования, касающиеся капитальных строений. Это изменение в законодательстве может значительно повлиять на дачников, которые не успеют адаптироваться к новым правилам.
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