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Нидерландская Yandex N. V. договорилась о продаже бизнеса в России

Нидерландская Yandex N. V. договорилась о продаже бизнеса в России

Известия/Константин Кокошкин Нидерландская корпорация Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса в России за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, говорится в сообщении компании.

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