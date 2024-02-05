Нидерландская Yandex N. V. договорилась о продаже бизнеса в России

Известия/Константин Кокошкин Нидерландская корпорация Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса в России за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, говорится в сообщении компании.
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