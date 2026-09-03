Росатом запускает подготовку к большой стройке АЭС на Дальнем Востоке в 2027 году

ХАБАРОВСК, 4 сентября, ФедералПресс. На полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев раскрыл детали ближайших планов компании на Дальнем Востоке.
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