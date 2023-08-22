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«Каролина» пригласила Болье на просмотр. У защитника «минус 23» в 52 играх за «Анахайм» в прошлом сезоне

30-летний игрок осенью приедет в тренировочный лагерь «Харрикейнс» на просмотр.  Прошлый сезон канадец провел в «Анахайме», с которым подписал контракт на год и 850 тысяч долларов (после просмотра).

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