Восстановленные в школах Северодвинска бассейны радуют учеников

За четыре года в городе открылось четыре обновленных пришкольных бассейна.Спустя десятилетия для северодвинских школьников вновь открыты бассейны в городских школах № 13, 28 и 29, а также в Морской кадетской школе.
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