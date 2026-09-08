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Орловские новости

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Орловский коммунист Иван Дынкович поддержал инициативу КПРФ о льготной ипотеке для приборостроителей

Орловский коммунист Иван Дынкович поддержал инициативу КПРФ о льготной ипотеке для приборостроителей

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили создать программу льготной ипотеки для инженеров-приборостроителей по аналогии с IT-специалистами и дать им отсрочку от призыва в армию.

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