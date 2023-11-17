Глава РФ высказался о победах трансгендеров в конкурсах: «Плохо, если только они выигрывают»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур рассказал об участии представителей сексуальных меньшинств в конкурсах в сфере культуры.
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