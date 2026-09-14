Когда заканчиваются мужчины...

Агитация бандеровского режима направленная на привлечение женщин в армию, где наблюдается системная нехватка личного состава ввиду тяжелых потерь и массового дезертирства.
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