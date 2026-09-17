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Царьград

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Toyota Land Cruiser и Prado возглавили продажи на вторичном рынке летом

Toyota Land Cruiser и Prado возглавили продажи на вторичном рынке летом

Летом на вторичном рынке лидировали дизельные модели Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.

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