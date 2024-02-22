Бабушкин «Сахарный» пирог. Пышная сдоба и хрустящая корочка. Рецепт, который никогда не устареет.

Хочу предложить вам рецепт очень вкусного пирога. Такой пекла моя бабушка, а наши бабушки уж точно знали толк в готовке! Бабушкины сверстницы довольно редко пекли торты, но сладкую выпечку делали изумительно.
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