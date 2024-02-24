Не только русский: на каких 11 неожиданных языках говорят в России Евгения КомароваРоссийская Федерация представляется многонациональная страна и являет собой уникальный мозаичный ландшафт культур и народов.
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