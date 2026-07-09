Названы сферы с минимальным риском сокращения

Самыми стабильными на сегодняшний день остаются сферы услуг, образования и здравоохранения, заявила директор по продукту «КвантИнсайт» ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова.
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