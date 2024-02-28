Китай намерен расширять торговлю с США

Китайский комитет содействия развитию международной торговли (CCPIT) - государственное агентство по содействию внешней торговле и инвестициям - заявил в среду, что готов укреплять связи с Торговой палатой США для углубления практического сотрудничества.
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