Не летай в Полтаву, швед!

В предыдущем материале был поднят вопрос того, что Швеция собирается воевать с Россией. И в этой войне штатному самолету ВВС этой страны, а именно его последней версии Gripen E отводится весьма значимая роль.
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