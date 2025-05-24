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Axios: Трамп и Рубио проводят реорганизацию Совета нацбезопасности США

Axios: Трамп и Рубио проводят реорганизацию Совета нацбезопасности США

Global Look Press/White House Американский президент Дональд Трамп совместно с главой госдепа США Марко Рубио проводят реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ), сообщает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме.

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