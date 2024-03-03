Экс-игрок Мостовой: в шутку можно сказать, что Абаскаль не нужен "Спартаку"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том факте, что главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль не руководил командой на поле в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом".
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