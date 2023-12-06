В Архангельске задержаны подозреваемые во взяточничестве

Следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из департаментов администрации Архангельска, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, он задержан.
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