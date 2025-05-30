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Рабочая встреча с инициативной группой дольщиков по вопросу достройки ЖК «Сказочный лес» состоялась в Мосгосстройнадзоре

Рабочая встреча с инициативной группой дольщиков по вопросу достройки ЖК «Сказочный лес» состоялась в Мосгосстройнадзоре

В четверг, 29 мая, состоялась рабочая встреча представителей Мосгосстройнадзора, застройщика ГК Seven Suns Development, девелоперской компании Capital Group, выступающей техническим заказчиком, и префектуры СВАО с инициативной группой дольщиков проблемного жилого комплекса «Светлый мир «Сказочный лес…».

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