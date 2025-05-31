Ненависть к Пугачевой, мат и пародии на отца: почему дочь Филиппа Киркорова часто «скандалит» в соцсетях

Звезды в силу своей сферы деятельности часто оказываются в центре всеобщего внимания. Их появления на публике, посты в социальных сетях и высказывания подвергаются «рассмотрению под лупой» не только прессой, но и обычными людьми.
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