В Пентагоне раскрыли содержание скандального чата Белого дома

ВАШИНГТОН, 26 марта, ФедералПресс. Глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что чат, в который по ошибке добавили главреда Atlantic Джеффри Голдберга, не содержал никаких военных планов операции против хуситов.
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